Холодная весна: в столице пойдет снег

В четверг 21 мая на Москву обрушится снегопад, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец . В ближайшие сутки в целом в Москве выпадет около 28 миллиметров осадков — половина месячной нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 21 мая на Москву обрушится снегопад. Виной этому будет высотный циклон, образующийся в очаге полярного холода.

Уже вечером в четверг, 20 мая, в столице прошел сильный ливень и град. В ближайшие сутки в целом в Москве выпадет около 28 миллиметров осадков — половина месячной нормы, передает РИА «Новости».

«Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости», — пояснил Тишковец.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина также рассказала о погоде в начале лета. Об этом сообщает «Российская газета».

В Псковской, Смоленской и Брянской областях температура воздуха ожидается в рамках климатической нормы. Такая же ситуация прогнозируется в Амурской области Хабаровском крае и на Камчатке. Холоднее обычного будет в Приморье и южной части острова Сахалин.

На пару градусов теплее нормы июнь будет в ЯНАО ХМАО , а также в областях Западной Сибири — Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской. Кроме того, превышение температурной нормы синоптики прогнозируют в Красноярском крае , Иркутской и Магаданской областях, в Якутии и на Чукотке.

Столичный регион может ждать днем температуры выше +20°C, а ночью — около +10°C.

«В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет +10…+15°C по ночам и плюс +20…+25°C днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до +4…+9°C, а днем быть не больше +15°C», — сообщила «РГ» Паршина. Схожее положение с погодой ожидается на Северо-Западе, в Санкт-Петербурге, Новгороде и Пскове.

В феврале нынешнего года сообщалось, что прошедшая аномальная зима не вызовет сверхжаркого или сверххолодного лета. Об этом заявил сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселев

«Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — подчеркнул эксперт.

Из-за режима самоизоляции россияне могут пропустить наиболее комфортные для человека погодные условия, которые, по прогнозам, сформируются в РФ именно этим летом, ранее сообщал «Газете.Ru» Тишковец.

«Для человека зона идеального климатического комфорта составляет +22-27°C — в зависимости от особенностей физиологии. В июне температура будет на два градуса выше нормы в +20-25°C, в июле — на один градус, а в августе задержится в пределах нормы. Следственно, в каждый из месяцев будет тот самый «климат-комфорт», — заявил синоптик.

Однако также стоит отметить, что глобальное потепление и климатические изменения могут вызвать серьезные наводнения в России в 2020 году.

Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры гидрологии МГУ , кандидат географических наук Дмитрий Магрицкий.

«Сейчас наблюдается большая гидроклиматическая неустойчивость, которая сопровождается увеличением наиболее опасных интенсивных дождевых осадков. Если до недавнего времени таких дождей могло быть один-два раза в 5-10 лет, то в связи с климатическими изменениями их становится в два-три раза больше», — пояснил специалист.

В зоне повышенного риска находится черноморское побережье Краснодарского края. Это связано с тем, что на горных реках паводок образуется всего за нескольких часов, поэтому подготовиться к наводнению практически невозможно.

Также опасность наводнения из-за чрезмерных осадков может ожидать Ростовскую область и Ставропольский край, подчеркнул эксперт.

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть и на Алтае, поскольку в этом году там накопилось много снега, что усугубит процесс половодья в мае.

«По прошедшей зиме и нынешней весне мы видим, что с климатом происходят аномалии. Они продолжатся и летом. Где-то обязательно будут наводнения, связанные с заторами льда. На Урале и в Сибири мы уже видим неустойчивость ледяного покрова — он то начинает двигаться, то опять замерзает. Это все может повлечь катастрофические последствия в виде наводнений с ущербом», — отметил гидролог.

При этом на севере европейской части России, а также в бассейнах Дона и Волги серьезных наводнений быть не должно, сообщил Магрицкий.