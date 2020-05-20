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В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом 

Профиль 1 час назад
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАСС
В Москве за последние сутки скончались 75 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Всего с начала пандемии в столице умерли 1 726 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва смогла избежать «страшного сценария» развития событий благодаря введенным ограничениям и ответственному отношению горожан. При этом градоначальник отметил, что на данный момент в Москве фиксируется рост количества смертей из-за коронавируса.
Собянин пояснил, что подобная динамика не позволяет отменить запрет на прогулки и проведение массовых мероприятий. Однако, при существенном снижении смертности, прогулки по столице могут возобновится, уточнил мэр.
По данным оперштаба, в России выявлен 299 941 случай коронавируса. За весь период погибли 2837 пациентов, выздоровели 76 130 человек.
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Комментарии
Новости Москвы , Происшествия , Сергей Собянин
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