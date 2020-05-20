Названы причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин 

Специалисты китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане назвали возможные причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Об этом пишут «Известия».

Экспертами был проведен анализ плазмы крови 331 пациента, среди которых было 127 мужчин и 204 женщины. Средний возраст участников исследования составил 45 лет.

Ученые выяснили, что концентрация IgG-антител (белки, вырабатываемые иммунной системой в ответ на проникновение инфекции — прим. «Ленты.ру») в крови зараженных разного пола с легкой и средней степенью течения болезни не имеет существенных различий. Однако среди пациентов с тяжелым течением COVID-19 эксперты зафиксировали значительную разницу. Отмечается, что у женщин вырабатывалось на 20–25 процентов больше антител к SARS-CoV-2.

По данным исследователей, еще одной причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин могут являться гормональные межполовые различия в защитном статусе. Отмечается, что иногда высокий уровень тестостерона у мужчин способен подавлять иммунные реакции, что вызывает более высокую зараженность.

Ранее сообщалось, что курение может являться одним из факторов, из-за которых осложнения и летальные исходы у мужчин, заразившихся коронавирусом, наблюдаются значительно чаще, чем у женщин. Некоторые исследования доказали, что курение и хроническое обструктивное заболевание легких могут увеличивать объем энзимов (ферментов) ACE-2, которые помогают коронавирусу попадать в легкие.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,9 миллиона. Всего более 324,8 тысячи человек скончались в результате пандемии.