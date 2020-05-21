На станции «Мамыри» началось возведение колонн

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Возведение колонн началось на платформе станции "Мамыри" Коммунарской линии столичного метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

Станция строится за МКАД на территории поселения Мосрентген в ТиНАО, вдоль Калужского шоссе, вблизи улицы Адмирала Корнилова. В марте там стартовали два тоннелепроходческих комплекса в сторону станции "Славянский мир".

Сегодня развернуты работы на всех станциях участка ветки от станции "Улица Новаторов" до "Коммунарки". Для проходки перегонных тоннелей на этом участке задействовано восемь тоннелепроходческих комплексов.

Всего на Коммунарской линии будет расположено 16 станций метро. Станция "Севастопольский проспект" станет пересадочной со станцией "Крымская" МЦК, станция "Академическая" с одноименной станцией Калужско-Рижской линии, станция "Улица Новаторов" с одноименной станцией БКЛ.