Собянин предупредил о высокой смертности из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил повышение нагрузки на систему здравоохранения — в частности, он обратил внимание на большое количество тяжелобольных пациентов, которые находятся в стационарах 2-3 недели. По его словам, это может привести к повышению смертности в Москве. При этом в столице удалось снизить суточное число новых случаев коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что число пациентов с выявленным коронавирусом, которое с каждым днем становится все больше, создает нагрузку на систему здравоохранения, а также увеличивает вероятность высокой смертности в столице.

«Врачи борются за жизнь каждого человека. Это означает, что тяжелобольные находятся в стационарах и в реанимациях 2-3 недели, и вот этот накапливающийся объем, конечно, создает большую нагрузку на систему здравоохранения, а с другой стороны он генерирует высокую смертность в Москве», — отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что апрельская волна пациентов видна уже сегодня «в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации». По его словам, планируя будущие шаги, власти должны понимать, что страна все равно находится на высокой стадии заболеваемости — несмотря на то что за последние сутки впервые количество новых случаев коронавируса было ниже числа выздоровевших россиян.

В Москве снизилось и суточное число людей, у которых зафиксировали коронавирус. «Количество поступающих в наши больницы вышло на уровень месячной давности. Эти цифры, которые мы имеем на 20 мая, примерно такие же были на 20 апреля», — отметил мэр столицы.

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что за сутки в столице было выявлено 2699 новых случаев коронавируса, всего зафиксировано 152 276 человек, тесты которых дали положительный результат на SARS-CoV-2. При этом за этот же период выздоровели 5440 человек.

В целом, как считает Собянин, ситуация с распространением заболевания в Москве далека от идеальной. «Нужно не то, что терпением запасаться, нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми. Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, она не надумана», — заверил градоначальник.

Он отметил, что у «любой московской клиники» можно увидеть «десятки скорых машин, которые привозят людей». «Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно. Ситуация не так проста и далека еще от идеальной», — сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Тем временем член-корреспондент РАН , доктор медицинских наук Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что в столице в борьбе с коронавирусом наметился перелом. «Это не обычная вспышка сезонная, когда волна естественным образом приходит и естественным образом уходит. Сейчас весь перелом держится на противоэпидемических мерах», — обратил внимание собеседник издания.

При этом специалист уверен, что пока снимать все существующие ограничения рано. Лукашев также считает, что в большинстве регионов России перелом в борьбе с коронавирусом еще не наступил. «Спад идет за счет Москвы, в большинстве регионов продолжается рост, пусть и медленный», — заключил эксперт.

По данным столичного оперштаба, всего за последние сутки в России было выявлено 8764 новых случая коронавируса в 84 регионах страны. «Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9262 человека», — говорится в сообщении.

Больше всего зафиксировано людей с диагностированным заболеванием в Москве. Второе место по количеству нововыявленных случаев занимает Московская область — 903 человека, затем Красноярский край — 504, Санкт-Петербург — 455 и Нижегородская область — 257. В остальных регионах зафиксировано менее чем по 200 новых случаев коронавируса.