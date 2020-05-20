Москвичи могут обжаловать штрафы онлайн

Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

"На странице портала mos.ru, посвященной коронавирусу, в разделе "Обжалование штрафов" вы найдете информацию, что делать, если считаете штраф ошибочным. В этом же разделе можно подать жалобу в электронном виде", — сообщил Данчиков.

По его словам, для подачи жалобы есть не менее 30 дней. Также в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.