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Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Москвичи могут обжаловать штрафы онлайн
Фото: РИА Новости
Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
"На странице портала mos.ru, посвященной коронавирусу, в разделе "Обжалование штрафов" вы найдете информацию, что делать, если считаете штраф ошибочным. В этом же разделе можно подать жалобу в электронном виде", — сообщил Данчиков.
По его словам, для подачи жалобы есть не менее 30 дней. Также в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Mos.ru
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