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Кому грозит заражение коронавирусом в Москве 

Мария Иванова и ещё 56 57 минут назад
Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Большинство москвичей (более 80 процентов), у которых коронавирус выявили за последние сутки, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в городе выявили 2913 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 155 219 человек с коронавирусом, 40 682 из них выздоровели, 1794 скончались.
По подсчетам врачей, 42,5 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,5 процента — дети. Около 33,4 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 9,9 процента — от 66 до 79 лет, 5,7 процента — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», ранее в России выписали первую столетнюю пациентку, полностью излечившуюся от коронавирусной инфекции.
Женщину лечили в Центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. В ФМБА отметили, что Пелагею Михайловну Пояркову выписали из больницы 13 мая, в день ее столетнего юбилея.
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Новости Москвы , Общество , Федеральное медико-биологическое агентство
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