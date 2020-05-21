Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Большинство москвичей (более 80 процентов), у которых коронавирус выявили за последние сутки, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки в городе выявили 2913 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 155 219 человек с коронавирусом, 40 682 из них выздоровели, 1794 скончались.

По подсчетам врачей, 42,5 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,5 процента — дети. Около 33,4 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 9,9 процента — от 66 до 79 лет, 5,7 процента — старше 80 лет.

Как писал «Рамблер», ранее в России выписали первую столетнюю пациентку, полностью излечившуюся от коронавирусной инфекции.