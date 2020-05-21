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Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

Москва24 и ещё 35 1 час назад
Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве выздоровело еще 3 746 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40 682", — сказала она.
Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
В Москве донорами плазмы для больных коронавирусом стали более 540 человек. Москвичам, которые переболели коронавирусом и хотели бы стать донорами, также напомнили о работе горячей линии.
Донор не должен иметь хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатит. Доноры получают стимулирующую выплату в размере пяти тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
Ранее в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заражения, свыше 318 тысяч человек скончалось.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова
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