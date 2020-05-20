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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек 

RT на русском 30 минут назад
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек
Фото: РИА Новости
Ещё 5440 человек выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 36 тысяч, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936», — сказала Ракова.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки вылечились 2583 пациента с COVID-19.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» заявил, что эффективное средство борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 может появиться в начале осени.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова , газета "Известия"
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