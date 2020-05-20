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Реставрация башни гостиницы «Пекин» завершилась в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Завершена реставрация башни гостиницы «Пекин»
Фото: Вечерняя Москва
В столице завершилась реставрация башни здания гостиницы «Пекин». Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина в среду, 20 мая.
Здание гостиницы «Пекин» по адресу улица Большая Садовая, дом № 5 является объектом регионального значения.
По словам Сергея Левкина, во время работ особо уделили внимание восстановлению скульптур «Защитник», «Колхозница», «Рабочий» и «Учительница», а также панно и ограждению. В ближайшее время объект будет представлен комиссии Мосгорнаследия.
— Проект реставрации и приспособления гостинично-офисного комплекса «Пекин» для современного использования и развитие прилегающей к ней территории является одним из 15-ти инвестиционных знаковых объектов, реализуемых в ЦАО, — уточнил глава департамента.
Сергей Левкин подчеркнул, что реставрационные работы, улучшающие внешний облик города, реализуются в рамках утвержденной мэром Москвы госпрограммы «Градостроительная политика».
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Новости Москвы , Сергей Левкин
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