Завершена реставрация башни гостиницы «Пекин»

В столице завершилась реставрация башни здания гостиницы «Пекин». Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина в среду, 20 мая.

Здание гостиницы «Пекин» по адресу улица Большая Садовая, дом № 5 является объектом регионального значения.

По словам Сергея Левкина, во время работ особо уделили внимание восстановлению скульптур «Защитник», «Колхозница», «Рабочий» и «Учительница», а также панно и ограждению. В ближайшее время объект будет представлен комиссии Мосгорнаследия.

— Проект реставрации и приспособления гостинично-офисного комплекса «Пекин» для современного использования и развитие прилегающей к ней территории является одним из 15-ти инвестиционных знаковых объектов, реализуемых в ЦАО, — уточнил глава департамента.