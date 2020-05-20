Составлен портрет социального волонтера

65 процентов социальных волонтеров столицы — люди от 31 до 50 лет.

Большинство социальных волонтеров в столице — это люди от 31 до 50 лет. Их доля составляет 65 процентов от всего числа добровольцев. Об этом рассказали в волонтерском штабе центра «Моя карьера».

Типичный социальный помощник — это человек в возрасте от 35 до 50 лет, с высшим образованием, работающий в сферах ИТ, строительства или искусства. Волонтерами также становятся студенты, сотрудники банков и различных производств. Добровольцы помогают пожилым людям и горожанам с хроническими заболеваниями, которые находятся в режиме самоизоляции.

Среди социальных волонтеров равное количество мужчин и женщин. В прошлом году было 40 и 60 процентов соответственно.

Всего в Москве пожилым людям и горожанам с хроническими заболеваниями помогают 1500 добровольцев. Основа волонтерского корпуса — 300 человек из различных некоммерческих организаций, которые работают в психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда.

Для набора волонтеров была разработана специальная система, в которую входит отбор, дистанционное обучение и сопровождение добровольцев. В ее создании участвовали некоммерческие организации.

«При формировании волонтерского корпуса важно личное взаимодействие с каждым желающим стать волонтером. Но в период пандемии нам пришлось полностью изменить технологию работы. Собеседование, обучение и взаимодействие друг с другом — все сейчас реализуется в онлайн-формате», — рассказала Ирина Швец, директор специализированного центра занятости «Моя карьера».

Больше всего волонтеров работают в ВАО — 179 человек. На втором месте ЗАО —169 человек. В ЮЗАО и ЦАО почти поровну — 151 и 146 добровольцев соответственно, в СВАО — 126, в ЮАО — 110.

104 волонтера работают в ЮВАО, в САО ровно 100, в СЗАО — 94. Меньше всего социальных помощников ТинАО и Зеленограде — 42 и 28 соответственно. С собаками горожан гуляют 40 волонтеров из зоозащитных и кинологических некоммерческих организаций.

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Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которым требуется помощь с доставкой продуктов и лекарств или выгулом собак, могут обратиться по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09. Социальные работники и волонтеры максимально оперативно окажут необходимые услуги.