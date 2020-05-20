«Астрогид»: планетарий запускает новую онлайн-программу 

Любителей астрономии ждут лекции, посвященные астрономическим наблюдениям, и выставка, рассказывающая о самых древних обсерваториях мира.

Она включает в себя цикл лекций для взрослых любителей астрономии, познавательные занятия для детей в возрасте от пяти до 10 лет. Их будут транслировать на YouTube-канале и на страницах планетария в социальных сетях. Всем желающим также предлагается посетить виртуальную выставку, рассказывающую о самых древних обсерваториях мира. Она будет доступна на официальном сайте планетария.

«По традиции в мае Московский планетарий приглашает горожан понаблюдать за звездами в профессиональный телескоп, который расположен в Большой обсерватории. Но в этом году из-за угрозы распространения коронавируса звездный дом временно закрыт для посетителей, и мы подготовили специальную онлайн-программу «Астрогид», которая поможет погрузиться в мир астрономических наблюдений», — рассказал генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

Узнать все о строении телескопов и научиться снимать звездное небо

21 мая в 19:00 стартует цикл онлайн-трансляций для взрослых «Галилео». На первой лекции «Знакомство с телескопом» расскажут, какие бывают телескопы и в чем их различия. На занятии также продемонстрируют, как правильно собрать и настроить телескоп для наблюдений за звездами и планетами.

Цикл включает три трансляции, которые будут проходить по вечерам, в 19:00. 28 мая состоится вторая лекция «Внутри Большой обсерватории». Она позволит побывать в самом сердце Московского планетария и узнать, какие астрономические наблюдения там проводят. 4 июня горожан приглашают на заключительную лекцию цикла «Астрофотография для всех». Речь пойдет о том, как делать эффектные снимки звездного неба с помощью смартфона.

Для тех, кто не сможет присоединиться к трансляциям, все лекции цикла «Галилео» будут доступны в записи на страницах планетария в социальных сетях «В контакте», «Фейсбук» и «Инстаграм», а также на YouTube-канале. Кроме того, все желающие смогут получить на свою электронную почту краткие конспекты лекций. Для этого пользователям нужно перейти по ссылке, которая будет указана в кратком описании под каждой видеолекцией. Далее заполнить форму, указав в ней свою электронную почту.

«Посетить» древнейшие обсерватории и рассмотреть Землю со спутника

На официальном сайте Московского планетария 21 мая станет доступна виртуальная выставка, посвященная древнейшим обсерваториям мира. На ней представят фотографии частично сохранившихся до наших дней храмовых комплексов. Среди них Ангкор-Ват в Камбодже, Караундж в Армении, древний город Аркаим в России, Чичен-Ица в Мексике, пирамида Хеопса в Египте и другие места на карте мира, в которых предположительно располагались первые обсерватории.

Рядом с каждой фотографией можно прочитать о конкретном сооружении или городе, узнать, как и для чего строили обсерватории, за какими небесными объектами наблюдали первые астрономы.

Кроме того, в экспозиции онлайн-выставки будут представлены уникальные снимки древних поселений, сделанные с американского спутника «Иконос-2». А также самое интересное из доклада ученых, которые исследовали эти фотографии. Посетить виртуальную выставку все желающие смогут до конца октября.

Разгадать секреты Луны и смастерить солнечные часы

Для юных любителей астрономии в возрасте от пяти до 10 лет 23 мая стартует цикл онлайн-трансляций «Домашняя обсерватория». В него войдут четыре занятия, каждое будет начинаться в 12:00. На первом виртуальном уроке «Почему мир цветной? Часть 1» ребятам расскажут, как мы воспринимаем цвета и какую роль в этом процессе играет солнечный лучик. А на занятии «Почему мир цветной? Подарки радуги. Часть 2», которое состоится 30 мая, дети узнают, когда на небе появляется радуга и почему в темноте все кошки серые.

6 июня пройдет третий урок под названием «Мой дом — мой компас!». На нем ребята под руководством лектора научатся определять стороны света, а также смастерят из подручных материалов солнечные часы. Заключительное занятие цикла «Секреты Луны» состоится 13 июня. Юные астрономы познакомятся с многочисленными кратерами Луны, узнают, что такое лунное затмение и многое другое. Все занятия будут транслироваться на YouTube-канале и на страницах планетария в социальных сетях, после чего их можно будет посмотреть там же в записи.

Московский планетарий приглашает всех желающих присоединиться и к другим виртуальным программам. Школьникам будет интересно послушать познавательные лекции из циклов «Звездные уроки» и «Онлайн-путешествие со звездочетом». А для семейного прослушивания подойдут аудиоспектакли из цикла «Легенды звездного неба» и подготовленные совместно с Музеем МХАТа онлайн-чтения под названием «Звездные сказки на ночь».

Несмотря на то что многие учреждения закрыты в целях профилактики распространения коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается онлайн. Программы для тех, кто остается дома, готовят городские библиотеки, музеи, галереи, парки и другие культурные площадки. А чтобы горожане не пропустили самые яркие события, на mos.ru запустили спецпроект «Культура Москвы онлайн». В одном месте собраны десятки концертов, спектаклей, экскурсий, лекций и световых шоу.

Кроме того, городской Комитет по туризму вместе с культурными площадками запустил проект #Москвастобой. С его помощью можно увидеть постоянные и временные экспозиции разных музеев.