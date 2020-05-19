Создается новый музей Достоевского 

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля объявил о создании большого музейно-просветительского комплекса «Московский дом Достоевского».

В Музее-квартире Достоевского сейчас идет реставрация. Когда работы закончатся, выставочный комплекс разместится на трех этажах здания флигеля. Ранее учреждение занимало лишь его часть, но в прошлом году правительство РФ передало Государственному музею истории российской литературы имени В. И. Даля, к которому относится квартира, всю пристройку целиком. Открытие выставочного пространства приурочат к 200-летию со дня рождения великого писателя, которое будет отмечаться в 2021 году.

— Музей был организован во флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных на улице Новой Божедомке (сейчас улица Достоевского. — «ВМ»), — рассказал «ВМ» заведующий отделом ГМИРЛИ имени В. И. Даля «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» Павел Фокин. — Здесь в 1821 году Федор Михайлович, сын врача, появился на свет и провел первые 15 лет своей жизни.

Ядром учреждения останется мемориальная квартира, расположенная на первом этаже. Ее залы расскажут гостям о детстве, проведенном писателем в Москве, и его семье. Узнать о взрослой жизни Федора Михайловича можно будет, поднявшись по исторической лестнице, ведущей на второй этаж. Здесь разместятся экспонаты, связанные с молодостью писателя в Петербурге, куда он переехал в 1837 году и где состоялся его литературный дебют. Посетители узнают об участии Достоевского в кружке Михаила Петрашевского, из-за которого писателя сначала приговорили к смертной казни, но в итоге сослали в Сибирь.

Третий этаж музея посвятят литературной деятельности Достоевского.

— Мир Федора Михайловича нашел отклик в творчестве известных писателей, философов, художников, композиторов, — подчеркнул Павел Фокин. — В экспозиции третьего этажа мы разместим концертно-лекционный зал и выставочное пространство.

По предварительной договоренности работать над проектом будет скульптор Михаил Шемякин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Бак , директор государственного музея истории российской литературы имени Даля:

— «Московский дом Достоевского», который мы должны открыть к 2021 году, будет совершенно новым музеем.

Мы являемся крупными держателями реликвий писателя, потому что в наших фондах почти целиком хранится коллекция жены писателя Анны, которая начала собирать связанные с ним предметы еще при его жизни.