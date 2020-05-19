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Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских
Фото: РИА Новости
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве. Своими соображениями он поделился в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
"Нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими и родными", — сказал градоначальник в ответ на вопрос о том, когда станет возможным открыть в городе салоны красоты.
Он подчеркнул, что необходимо действовать адекватно угрозе.
"Постойте рядом с приемный отделением клиники любой, увидите десятки машин скорой, которые привозят людей", — сказал Собянин.
По его словам ситуация не настолько проста, как может показаться, и далека от идеальной. При этом, мэр подчеркнул, что в ближайшее время в Москве будут послабления введенных из-за эпидемии ограничений: откроются МФЦ, а система здравоохранения вернется к оказанию плановой медицинской помощи.
"Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными", — подчеркнул Собянин.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, всего заражены около 4,6 миллиона человек, из которых около 311 тысяч умерли.
В России коронавирусом инфицированы почти 300 тысяч человек (около половины из них — в Москве), 2837 пациентовскончались, более 76 тысяч — выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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