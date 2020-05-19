Стало известно, когда москвичам разрешат гулять

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичи смогут гулять на улице, когда начнет снижаться число смертей, пишет РИА «Новости».

«Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет», — приводятся слова Собянина.

Мэр добавил, что пока мы наблюдаем рост.

Из-за коронавируса москвичи обязаны соблюдать самоизоляцию: запрещено выходить из дома, за исключением выноса мусора, поездки ко врачу и выгула собаки. С середины апреля для передвижения по городу нужно оформлять пропуска.

В Москве коронавирусом заразились почти 150 тысяч, скончался 1651 человек.