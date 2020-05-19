Стало известно, когда москвичам разрешат гулять

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Собянин рассказал, когда москвичам разрешат гулять на улице 

Газета.Ru 45 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичи смогут гулять на улице, когда начнет снижаться число смертей, пишет РИА «Новости».
«Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет», — приводятся слова Собянина.
Мэр добавил, что пока мы наблюдаем рост.
Из-за коронавируса москвичи обязаны соблюдать самоизоляцию: запрещено выходить из дома, за исключением выноса мусора, поездки ко врачу и выгула собаки. С середины апреля для передвижения по городу нужно оформлять пропуска.
В Москве коронавирусом заразились почти 150 тысяч, скончался 1651 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , ВОЗ , РИА Новости
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