К московским водителям обратились с предостережением

Москве за первые четыре месяца 2020 года стало меньше ДТП, снизилось число погибших и раненных в них, однако возросла тяжесть последствий от нарушений скоростного режима, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"Аварийность и смертность за этот период снизилась на 10%, но тяжесть последствий от нарушений скоростного режима, наоборот, возросла. Сокращение количества ДТП вызвано, в том числе, значительным снижением количества перемещающихся транспортных средств в связи с введением ограничительных мер и режима повышенной готовности в городе. Однако ДТП с тяжёлыми последствиями продолжают происходить. К сожалению, свободные дороги провоцируют автомобилистов превышать разрешенную скорость движения и нарушать правила дорожного движения, что недопустимо", — рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что по России за первые четыре месяца количество ДТП снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, число погибших в авариях увеличилось на 1,5%, пострадавших — сократилось почти на 9,5%.