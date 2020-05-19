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Власти Москвы рассказали о контроле оформления электронных пропусков 

RT на русском 1 час назад
Власти рассказали о контроле оформления пропусков
Фото: РИА Новости
Министр павительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что порядка трёх тысяч москвичей с коронавирусом и ОРВИ ежедневно подают заявки на оформление пропусков для поездок по городу.
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.
«Каждый из них должен понимать, что, выходя на улицу, он может заразить сразу несколько человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина ведется в том числе при помощи технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан», — подчеркнул Эдуард Лысенко.
По его словам, соответствующие попытки оперативно пресекаются.
Министр добавил, что средства мониторинга позволяют мгновенно получать сигнал о нарушениях со стороны граждан.
Ранее, как передавал телеканал «360», начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов сообщил, что сотрудники ведомства и полиции выявили 3910 случаев нарушения самоизоляции в регионе за месяц.
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Новости Москвы , Олег Баженов , Эдуард Лысенко , Правительство Москвы
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