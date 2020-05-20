В метро обрушились продажи масок и перчаток

Продажи масок и перчаток в московском метро упали более чем на 60 процентов в сравнении с первым днем обязательного масочного режима в городе. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Отмечается, что 12 мая суммарно было продано около 66 тысяч средств защиты, 15 мая — около 33 тысяч, а 18 мая — около 25 тысяч, что на 62 процента меньше, чем в первый день режима обязательного ношения масок в транспорте.

В метрополитене связывают падение спроса на средства индивидуальной защиты с тем, что москвичи заранее приобретают маски и перчатки до входа в метро. «Это говорит о сознательности горожан, которые соблюдают предписанные меры профилактики и приходят в метро уже в маске и перчатках», — заявила начальник Медицинской службы московского метро Вера Жельвис.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что подавляющее число жителей Москвы соблюдают масочный режим. «Если мы 11 мая видели, что примерно 75-76 процентов посетителей магазинов надевали маски, то начиная с 12-13 мая был рост: сначала 90 процентов, потом 94 процента. Сейчас, на сегодняшний день, я специально уточнял, 97 процентов носят маски», — отметил он.

С 12 мая в столице введен обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.