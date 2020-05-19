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Сильный ветер повалил больше 30 деревьев в Москве 

ТАСС 1 час назад
Сильный ветер повалил больше 30 деревьев в Москве
Фото: РИА Новости
Шквалистый ветер, пришедший в Москву в понедельник, повалил 33 дерева, пострадавших от непогоды в столице нет. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В городе зафиксировано 33 случая падения деревьев из-за сильного ветра, больше всего — в Юго-Восточном, Западном и Северном административных округах. К счастью, пострадавших нет", — заявили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что оперативные службы приняли меры по ликвидации последствий непогоды — для работы привлекалось более 30 единиц техники и 130 специалистов комплекса городского хозяйства. Главное управление МЧС по Москве в понедельник распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 19 м/с.
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Новости Москвы , МЧС
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