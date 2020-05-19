Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток 

Москве из-за уток перекрыли оживленную магистраль. Так сотрудники Росгвардии помогли птичьему семейству перейти Ленинский проспект. Заметив уточку и селезня вместе с потомством на обочине, силовики на машине преградили движение автомобильному потоку и сопроводили их на другую сторону трассы.

Помощь пернатым местным жителям оказали и очевидцы, они перешли дорогу вместе с утками. А торопящиеся по своим делам автовладельцы были вынуждены притормозить и подождать, пока всех птиц переведут через проспект.