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Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток 

Алевтина Жаркова 42 минуты назад
В Москве из-за уток перекрыли оживленную магистраль. Так сотрудники Росгвардии помогли птичьему семейству перейти Ленинский проспект. Заметив уточку и селезня вместе с потомством на обочине, силовики на машине преградили движение автомобильному потоку и сопроводили их на другую сторону трассы.
Помощь пернатым местным жителям оказали и очевидцы, они перешли дорогу вместе с утками. А торопящиеся по своим делам автовладельцы были вынуждены притормозить и подождать, пока всех птиц переведут через проспект.
Новости Москвы , Видео , Росгвардия
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