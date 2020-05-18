В Москве снизилась циркуляция коронавируса 

Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, передает ТАСС.

В настоящее время этот показатель в столице составляет 2,6 процента, а в области — 3,8-3,9 процента.

По его словам, в Москве происходит увеличение объема тестирования населения, однако нет роста числа новых инфицированных. Это говорит о падении циркуляции вируса среди населения.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выразил надежду, что ситуация с распространением нового коронавируса стабилизировалась и постепенно в стране начнут отменять ограничительные меры.

По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до более 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.