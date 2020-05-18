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В Москве снизилась циркуляция коронавируса 

Lenta.ru 41 минуту назад
В Москве снизилась циркуляция коронавируса
Фото: РИА Новости
Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю. Об этом заявил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, передает ТАСС.
В настоящее время этот показатель в столице составляет 2,6 процента, а в области — 3,8-3,9 процента.
По его словам, в Москве происходит увеличение объема тестирования населения, однако нет роста числа новых инфицированных. Это говорит о падении циркуляции вируса среди населения.
Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико выразил надежду, что ситуация с распространением нового коронавируса стабилизировалась и постепенно в стране начнут отменять ограничительные меры.
По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до более 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.
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Новости Москвы , Николай Брико , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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