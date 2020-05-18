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Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду 

Агентство «Москва» 1 час назад
Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду
Фото: Вконтакте
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.
«С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала», — сказал Данчиков.
Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой — инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Приложение «Социальный мониторинг» создано для пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях. Разработка позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина.
При регистрации пользователю необходимо подтвердить номер телефона, сделать фотографию и поделиться геолокацией. Это нужно для того, чтобы проверить, находится ли пользователь в той же локации, которую указал в согласии, выбирая лечение на дому.
Чтобы у пользователя не было возможности оставить смартфон дома и выйти на улицу без него, приложение в случайное время присылает пуш-уведомления с запросом дополнительного подтверждения — для этого потребуется сделать селфи.
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