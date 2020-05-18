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В Москве запустили горячую линию по соблюдению прав медиков 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Москве запустили горячую линию для медиков
Фото: РИА Новости
В Москве организована горячая линия для медицинских сотрудников, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
«Прокуратурой Москвы совместно со столичным Департаментом здравоохранения города организована горячая телефонная линия для медицинских работников, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице», — приводит РИА Новости её слова.
Нефедова уточнила, что медицинские работники могут обращаться по телефону по всем интересующим их вопросам при реализации своих прав и гарантий.
«При поступлении информации о нарушениях закона будут организованы соответствующие проверочные мероприятия», — заявила представитель московской прокуратуры.
Ранее стало известно, что в Ростовской области запустили горячую линию по вопросам доплат медикам.
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Новости Москвы , РИА Новости
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