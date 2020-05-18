Власти разберутся с выписанным женщине-инвалиду штрафом

Главконтроль столицы разберётся с выписанным прикованному к постели инвалиду штрафом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение начальника главного контрольного управления Евгения Данчикова.

Профессор пояснила, что ей поставили ОРВИ и она должна была установить приложение «Социальный мониторинг». Но ее телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон с приложением ей предоставили.

«Мы разбираемся конкретно с этим случаем так же, как и с каждым любым случаем, где есть жалоба граждан на то, что их несправедливо, незаконно оштрафовали», — сказал Данчиков.

По его словам, в подобных ситуациях нужно подавать официальные жалобы, воспользовавшись сайтом mos.ru. Он отметил, что это наиболее эффективный способ.