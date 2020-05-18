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Главконтроль Москвы разберется с выписанным женщине-инвалиду штрафом 

Моя Москва.онлайн 58 минут назад
Власти разберутся с выписанным женщине-инвалиду штрафом
Фото: Моя Москва.онлайн
Главконтроль столицы разберётся с выписанным прикованному к постели инвалиду штрафом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение начальника главного контрольного управления Евгения Данчикова.
Ранее в СМИ появилась информация, что московские власти оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову. Женищна имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к постели.
Профессор пояснила, что ей поставили ОРВИ и она должна была установить приложение «Социальный мониторинг». Но ее телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон с приложением ей предоставили.
«Мы разбираемся конкретно с этим случаем так же, как и с каждым любым случаем, где есть жалоба граждан на то, что их несправедливо, незаконно оштрафовали», — сказал Данчиков.
По его словам, в подобных ситуациях нужно подавать официальные жалобы, воспользовавшись сайтом mos.ru. Он отметил, что это наиболее эффективный способ.
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Новости Москвы , РУДН , Правительство Москвы , РИА Новости , Mos.ru
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