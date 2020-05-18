МЧС поможет Москве бороться с домашним насилием

МЧС России и департамент труда и соцзащиты Москвы объединят усилия в борьбе с домашним насилием, сообщается на сайте Центра экстренной психологической помощи ведомства.

"Если жители Москвы столкнулись с домашним насилием и попали с этим запросом на телефон доверия Центра экстренной психологической помощи МЧС, им дополнительно сообщат координаты Кризисного центра помощи женщинам и детям, где они смогут получить адресную поддержку", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Кризисный центр курирует столичный департамент труда и соцзащиты населения. Психологи горячей линии МЧС уже получили его контакты.

"На фоне круглосуточного пребывания друг с другом семейные конфликты, к сожалению, могут перерождаться в домашнее насилие. Интеграция с МЧС позволит эффективнее удовлетворить запросы на экстренную помощь. Это еще один канал коммуникаций, который поможет поддержать женщин, оказавшихся в беде", — приводятся на сайте слова замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерины Бербер.

В Кризисном центре круглосуточно принимают женщин и женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. В стационарах они могут получить психологическую, психотерапевтическую и юридическую помощь. За здоровьем и самочувствием проживающих в стационарных отделениях следит медперсонал.