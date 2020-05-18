В Москве начали испытание вакцины от COVID-19

В России начались испытания вакцины от коронавирусной инфекции на небольшом количестве добровольцев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
"Получается разрешение на гражданский оборот этого препарата", — рассказал специалист.
В дальнейшем проводятся наблюдения свойств и эффективности препарата.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.