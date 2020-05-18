«Вопрос надежды»: Попова о дате смягчения изоляции в Москве 

По словам Поповой, «когда» сейчас — это «вопрос надежды», а не реальной оценки ситуации.

Она подчеркнула, что дату смягчения изоляции можно будет назвать после того, как специалисты оценят влияние майских праздников на ситуацию с коронавирусом.

Как писал «Рамблер», главный эпидемиолог Минздрава , академик РАН Николай Брико заявил, что данные последних дней свидетельствуют о стабилизации ситуации. По его словам, достижение плато будет зависеть о того, как россияне соблюдали режим самоизоляции на майских праздниках.