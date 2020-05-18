«Вопрос надежды»: Попова о дате смягчения изоляции в Москве 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дату смягчения режима самоизоляции в Москве назвать пока нельзя. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Поповой, «когда» сейчас — это «вопрос надежды», а не реальной оценки ситуации.
Она подчеркнула, что дату смягчения изоляции можно будет назвать после того, как специалисты оценят влияние майских праздников на ситуацию с коронавирусом.
Как писал «Рамблер», главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что данные последних дней свидетельствуют о стабилизации ситуации. По его словам, достижение плато будет зависеть о того, как россияне соблюдали режим самоизоляции на майских праздниках.
«Эффект майских праздников» пока не полностью заметен из-за инкубационного периода нового коронавируса. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что в среднем он составляет пять дней, но может достигать и 14, и даже 20 дней.