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«Вопрос надежды»: Попова о дате смягчения изоляции в Москве 

Мария Иванова и ещё 17 1 час назад
«Вопрос надежды»: Попова о дате смягчения изоляции в Москве
Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дату смягчения режима самоизоляции в Москве назвать пока нельзя. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Поповой, «когда» сейчас — это «вопрос надежды», а не реальной оценки ситуации.
Она подчеркнула, что дату смягчения изоляции можно будет назвать после того, как специалисты оценят влияние майских праздников на ситуацию с коронавирусом.
Как писал «Рамблер», главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что данные последних дней свидетельствуют о стабилизации ситуации. По его словам, достижение плато будет зависеть о того, как россияне соблюдали режим самоизоляции на майских праздниках.
«Эффект майских праздников» пока не полностью заметен из-за инкубационного периода нового коронавируса. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что в среднем он составляет пять дней, но может достигать и 14, и даже 20 дней.
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Новости Москвы , Общество , Анна Попова , Николай Брико , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , РАН , Роспотребнадзор
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