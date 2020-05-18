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Москве на этой неделе температура воздуха опустится до +3 градусов, не исключены осадки в виде снега, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По информации синоптиков, погода начнет меняться только в конце недели.

Специалисты отметили, что воздушные потоки будут северо-западные и северные.

Они добавили, что температура будет ниже нормы, причем пик холода придется на сегодняшний день и на ночь со среды на четверг.

Синоптики уточнили, что температура ночью опустится до 3 градусов. Вероятно, что осадки в это время будут в виде снега.

По данным специалистов, в конце недели погода улучшится.