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Погода в Москве: синоптики не исключают выпадение снега на этой неделе 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
В Москве на этой неделе температура воздуха опустится до +3 градусов, не исключены осадки в виде снега, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
По информации синоптиков, погода начнет меняться только в конце недели.
Специалисты отметили, что воздушные потоки будут северо-западные и северные.
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Они добавили, что температура будет ниже нормы, причем пик холода придется на сегодняшний день и на ночь со среды на четверг.
Синоптики уточнили, что температура ночью опустится до 3 градусов. Вероятно, что осадки в это время будут в виде снега.
По данным специалистов, в конце недели погода улучшится.
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Новости Москвы , Видео , Погода , АГН "Москва"
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