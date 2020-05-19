В столице работают 99% промпредприятий

Практически все промышленные предприятия среднего сегмента в Москве — 711 из 720 — вернулись к работе, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов . К профессиональной деятельности вновь приступили свыше 380 тысяч граждан.

В период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий Москвы, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая поэтапно ещё 361 предприятие восстановило свою работу, — приводит слова чиновника «Интерфакс».

Без особой необходимости сотрудники не выходят на работу. 31 тысяча человек трудятся дистанционно. Ещё 16 тысяч отправили в отпуск.

Накануне бизнесмены из США в РФ составили несколько сценариев восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Положительная динамика может начаться уже осенью, например в октябре, рассказал руководитель Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко