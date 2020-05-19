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Москва: в столице работают 99% промышленных предприятий 

News.ru и ещё 16 1 час назад
В столице работают 99% промпредприятий
Фото: News.ru
Практически все промышленные предприятия среднего сегмента в Москве — 711 из 720 — вернулись к работе, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. К профессиональной деятельности вновь приступили свыше 380 тысяч граждан.
В период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий Москвы, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая поэтапно ещё 361 предприятие восстановило свою работу, — приводит слова чиновника «Интерфакс».
Без особой необходимости сотрудники не выходят на работу. 31 тысяча человек трудятся дистанционно. Ещё 16 тысяч отправили в отпуск.
Накануне бизнесмены из США в РФ составили несколько сценариев восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Положительная динамика может начаться уже осенью, например в октябре, рассказал руководитель Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
В Минэкономразвития сообщили, что план по восстановлению экономики будет рассчитан на 2020 и 2021 годы. Его ещё предстоит составить, отметил глава ведомства Максим Решетников в ходе круглого стола с представителями Общероссийского народного фронта, писал NEWS.ru.
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Новости Москвы , Другое , Алексис Родзянко , Максим Решетников , Владимир Ефимов , Минэкономразвития , Интерфакс
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