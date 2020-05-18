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В Минздраве Подмосковья оценили ситуацию с коронавирусом в регионе 

Lenta.ru 58 минут назад
В Минздраве Подмосковья оценили ситуацию с COVID-19
Фото: Reuters
В Московской области особая ситуация с коронавирусом из-за близкого расположения к Москве и тесных географических и экономических связей со столицей, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует «Коммерсантъ» в понедельник, 18 мая.
«Область расположена вокруг столицы, то есть транспортировка, логистика мимо нас пройти не могут. Это тоже обуславливает особенности распространения коронавирусной инфекции», — сказала Стригункова.
Министр подчеркнула, что подмосковные врачи с начала эпидемии ежедневно работали в аэропортах Подмосковья, они брали анализы у прилетающих. При выявлении признаков инфекции прибывших госпитализировали в подмосковные стационары, отметила она.
По ее словам, в последние несколько дней в регионе наблюдается тенденция к снижению новых случаев заражения.
«Однако мы о ней говорим очень осторожно», — добавила она.
Министр заключила, что принятые ограничительные меры демонстрируют свою эффективность.
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Новости Москвы , Общество , Минздрав РФ , Московская область
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