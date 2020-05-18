ЗАГСы Подмосковья продолжают женить и разводить 

Несмотря на распространение пандемии коронавируса многие россияне не стали откладывать свои личные дела в долгий ящик. За первый квартал 2020 года в России было зарегистрировано 157,1 тысяч браков, разводов — 142,6 тысячи. Об этом сообщает телеканал «360».

ЗАГСы Подмосковья продолжают работу и в период режима ограничительных мер. Все регистрации осуществляются по заранее поданным заявлениям в электронном виде через портал «Госуслуги», на котором бронируются дата и время. Прием документов осуществляется через специальное окно. После обработки документов они также через окно возвращаются заявителю.

Все подмосковные ЗАГСы продолжают работу по вторникам, средам, пятницам и субботам. В четверг — санитарный день, в воскресенье и понедельник — выходные. Помещения ЗАГСов регулярно дезинфицируются и проветриваются сотрудниками.