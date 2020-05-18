Строительство станций метро в столице возобновили 

В 2022 году планируется завершить возведение станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщили вчера в пресс-службе Департамента строительства Москвы. Тем временем в Москве возобновили строительство более 40 станций метро.

Станции снова возводят, чтобы не только продолжить строительство под землей на тоннелепроходческих комплексах, но и начать сооружение станционных комплексов.

— Конечно, темпы будут не такими, как до коронавируса, но тем не менее мы, соблюдая баланс безопасности людей и необходимых темпов, будем выполнять строительство объектов на территории Москвы, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также в марте следующего года планируется завершить проходку всех станций БКЛ. По словам заммэра, большая часть усилий метростроевцев требуется для возведения самих станций, поскольку проходка тоннеля — лишь часть работы по строительству метрополитена.

Как ранее сообщал Андрей Бочкарев, специалисты соблюдают меры безопасности — строители обеспечены дезинфекционными средствами, при входе на объект и в течение рабочего дня работникам на стройплощадках измеряют температуру. Кроме того, в закрытых помещениях воздух обеззараживают, а их уборка проводится с использованием дезинфицирующих средств.