Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство станций метро в столице возобновили 

Вечерняя Москва и ещё 10 1 час назад
Строительство станций метро в столице возобновили
Фото: РИА Новости
В 2022 году планируется завершить возведение станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщили вчера в пресс-службе Департамента строительства Москвы. Тем временем в Москве возобновили строительство более 40 станций метро.
Станции снова возводят, чтобы не только продолжить строительство под землей на тоннелепроходческих комплексах, но и начать сооружение станционных комплексов.
— Конечно, темпы будут не такими, как до коронавируса, но тем не менее мы, соблюдая баланс безопасности людей и необходимых темпов, будем выполнять строительство объектов на территории Москвы, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Также в марте следующего года планируется завершить проходку всех станций БКЛ. По словам заммэра, большая часть усилий метростроевцев требуется для возведения самих станций, поскольку проходка тоннеля — лишь часть работы по строительству метрополитена.
Как ранее сообщал Андрей Бочкарев, специалисты соблюдают меры безопасности — строители обеспечены дезинфекционными средствами, при входе на объект и в течение рабочего дня работникам на стройплощадках измеряют температуру. Кроме того, в закрытых помещениях воздух обеззараживают, а их уборка проводится с использованием дезинфицирующих средств.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Вечерняя Москва: последние новости
Ученый объяснил цель массового тестирования на антитела к COVID-19 Ученый объяснил цель массового тестирования на антитела к COVID-19 Попова объяснила, от чего зависит устойчивость снижения заболеваемости COVID-19 Попова объяснила, от чего зависит устойчивость снижения заболеваемости COVID-19 Еще 3855 человек с коронавирусом выявили в Москве за сутки Еще 3855 человек с коронавирусом выявили в Москве за сутки
Комментарии
Новости Москвы , Андрей Бочкарев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во Франции снова начали закрывать школы
Во Франции снова начали закрывать школы
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
«Сводит неприятелей с ума»: X-37B запустили в космос
«Сводит неприятелей с ума»: X-37B запустили в космос
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Прикованная к постели москвичка получила штраф
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
Названа еще одна особенность коронавируса
00:52
Названа еще одна особенность коронавируса
В мире
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
00:16
Выход из дома может стать смертельным для москвичей
Погода Новости Москвы
Москвичей напугали аномальным снегопадом
00:16
Москвичей напугали аномальным снегопадом
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение