В Москве опровергли сообщения об очередях в поликлиниках

Об этом сообщается на сайте департамента.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что при проведении ИФА-тестирования в поликлиниках образовались очереди.

— Скопление пациентов у поликлиники № 175 и филиала № 1 городской поликлиники № 64 было связано с тем, что многие пришли раньше назначенного времени. Обращаем внимание, что скопление было отмечено только в двух точках из 30 поликлиник, однако по результатам проверки было принято решение об изменении графика приема и увеличении времени между окнами записи, — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента отметили, что медперсонал приложил все усилия для обеспечения мер безопасности. В помещении была организована разметка для дистанции, все пациенты были в бахилах, масках и перчатках, которые выдавали на входе. Всем посетителям также измеряли температуру. Тех, у кого зафиксировали симптомы заболевания, отправили на обследование. Это стандартный алгоритм для всех поликлиник с начала эпидемии коронавирусной инфекции.

В департаменте призвали москвичей приезжать на тестирование ровно к назначенному времени, чтобы не создавать очередей.