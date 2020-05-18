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Депздрав Москвы опроверг сведения об очередях в поликлиниках 

Вечерняя Москва 1 час назад
В Москве опровергли сообщения об очередях в поликлиниках
Фото: РИА Новости
Об этом сообщается на сайте департамента.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что при проведении ИФА-тестирования в поликлиниках образовались очереди.
— Скопление пациентов у поликлиники № 175 и филиала № 1 городской поликлиники № 64 было связано с тем, что многие пришли раньше назначенного времени. Обращаем внимание, что скопление было отмечено только в двух точках из 30 поликлиник, однако по результатам проверки было принято решение об изменении графика приема и увеличении времени между окнами записи, — говорится в сообщении.
В пресс-службе департамента отметили, что медперсонал приложил все усилия для обеспечения мер безопасности. В помещении была организована разметка для дистанции, все пациенты были в бахилах, масках и перчатках, которые выдавали на входе. Всем посетителям также измеряли температуру. Тех, у кого зафиксировали симптомы заболевания, отправили на обследование. Это стандартный алгоритм для всех поликлиник с начала эпидемии коронавирусной инфекции.
В департаменте призвали москвичей приезжать на тестирование ровно к назначенному времени, чтобы не создавать очередей.
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