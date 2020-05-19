В Москве откроют МФЦ 

Все новости на карте

Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут открыты в Москве с 25 мая. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин

«С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги», — сказал он.

С 12 мая в Москве начали работу все промышленные и строительные предприятия.

В начале мая Собянин заявил, что в городе до 31 мая продлеваются режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.