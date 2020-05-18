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Погода в Москве: жителей столицы ожидает холодная и дождливая погода 

News.ru и ещё 10 1 час назад
Москвичей ожидает холодная и дождливая погода
Фото: News.ru
Холодный фронт обуславливает погоду в Москве 18 мая, будет пасмурно и сыро.
В течение дня небо будет ненадолго проясняться, но ожидаются кратковременные дожди. Максимально воздух может прогреться до 12 градусов выше нуля, в области — на градус выше, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Также ожидается порывистый ветер и пониженное до 738 миллиметров ртутного столба давление, к вечеру оно постепенно повысится, сообщает РИА Новости.
Как писал NEWS.ru ранее, потепление придёт в центральную часть России только к началу лета, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К следующим выходным, 23–24 мая, воздух может прогреться максимум до 15 градусов по Цельсию.
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Новости Москвы , Погода , Александр Синенков , Евгений Тишковец , РИА Новости
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