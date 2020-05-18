Москвичей ожидает холодная и дождливая погода

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Холодный фронт обуславливает погоду в Москве 18 мая, будет пасмурно и сыро.

В течение дня небо будет ненадолго проясняться, но ожидаются кратковременные дожди. Максимально воздух может прогреться до 12 градусов выше нуля, в области — на градус выше, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Также ожидается порывистый ветер и пониженное до 738 миллиметров ртутного столба давление, к вечеру оно постепенно повысится, сообщает РИА Новости.