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В Москве школьники завершили учебный год 

Моя Москва.онлайн и ещё 4 2 часа назад
В Москве школьники завершили учебный год
Фото: Моя Москва.онлайн
Школьникам столицы 15 мая были выставлены годовые оценки, пишет РИА Новости.
Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отмечается, что учебный год в школах завершили досрочно в соответствии с указом мэра столицы и рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации.
По словам Раковой, в оставшиеся две недели занятия будут проходить дистанционно, но участие в них будет свободным. Для 11-х классов организована дистанционная подготовка к сдаче ЕГЭ.
С 21 марта в московских учреждениях образования приостановлены очные занятия, учащиеся перешли на дистанционное обучение.
Уточняется, что эту меру ввели с целью сократить риски распространения коронавирусной инфекции.
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Новости Москвы , РИА Новости
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