В Москве школьники завершили учебный год 

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Школьникам столицы 15 мая были выставлены годовые оценки, пишет РИА Новости.

Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что учебный год в школах завершили досрочно в соответствии с указом мэра столицы и рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации.

По словам Раковой, в оставшиеся две недели занятия будут проходить дистанционно, но участие в них будет свободным. Для 11-х классов организована дистанционная подготовка к сдаче ЕГЭ.

С 21 марта в московских учреждениях образования приостановлены очные занятия, учащиеся перешли на дистанционное обучение.

Уточняется, что эту меру ввели с целью сократить риски распространения коронавирусной инфекции.