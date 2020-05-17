В столице появились краснокнижные животные

Москве благодаря режиму самоизоляции появились редкие виды водоплавающих птиц на Кузьминских прудах, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Специалисты «Мосприроды» при ежедневном обходе обнаружили на Кузьминских прудах лысуху, широконоску и камышниц, занесенных в Красную книгу Москвы.

Широконоска — это утка с заметным большим клювом. Лысуха и камышница относятся к семейству пастушковых. Это птицы с четырьмя длинными пальцами на крепких лапах, которые позволяют им и их птенцам лазить и даже бегать по плавучим растениям и по болотам.

Согласно данным специалистов, широконоска и лысуха на природных территориях столицы встречаются сейчас очень редко и почти не гнездятся.

Именно отсутствие фактора беспокойства из-за самоизоляции сыграло свою роль в появлении этих птиц.