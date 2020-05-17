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В Москве появились краснокнижные лысуха, широконоска и камышница 

Моя Москва.онлайн 2 часа назад
В столице появились краснокнижные животные
Фото: Моя Москва.онлайн
В Москве благодаря режиму самоизоляции появились редкие виды водоплавающих птиц на Кузьминских прудах, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Специалисты «Мосприроды» при ежедневном обходе обнаружили на Кузьминских прудах лысуху, широконоску и камышниц, занесенных в Красную книгу Москвы.
Широконоска — это утка с заметным большим клювом. Лысуха и камышница относятся к семейству пастушковых. Это птицы с четырьмя длинными пальцами на крепких лапах, которые позволяют им и их птенцам лазить и даже бегать по плавучим растениям и по болотам.
Согласно данным специалистов, широконоска и лысуха на природных территориях столицы встречаются сейчас очень редко и почти не гнездятся.
Именно отсутствие фактора беспокойства из-за самоизоляции сыграло свою роль в появлении этих птиц.
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