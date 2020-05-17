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Собянин рассказал москвичам о бесплатном тесте на антитела к коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Собянин рассказал москвичам о бесплатном тесте на антитела к коронавирусу
Фото: Lenta.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам о возможности сделать бесплатный тест на антитела к коронавирусу в ближайшем времени. Об этом он сообщил в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
По словам Собянина, сделать исследование можно будет по электронной записи через две-три недели. «Но тем не менее мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать», — отметил он.
Тестирование москвичей на иммунитет к коронавирусу https://lenta.ru/news/2020/05/14/poradok/ 15 мая, его будут проводить бесплатно среди случайно выбранных горожан. Приглашения будут рассылать по электронной почте или с помощью СМС, после получения сообщений надо будет зарегистрироваться онлайн, пройдя по указанной ссылке. Еженедельно такие приглашения будут отправлять приблизительно 70 тысячам жителей.
За последние сутки в Москве зафиксировали 3505 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9200. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 272 тысячи человек.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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