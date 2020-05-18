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В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей 

Lenta.ru и ещё 53 1 час назад
В Москве приостановили городские проекты
Фото: РИА Новости
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по экономике Владимира Ефимова.
Ефимов сообщил, что правительство Москвы «не может не реагировать на ситуацию», поэтому расходы на благоустройство, мероприятия развития и не первоочередные инвестиционные проекты были приостановлены.
Общая стоимость поставленных городом на паузу проектов составляет 350 миллиардов долларов. В данную сумму входят расходы на различные мероприятия, ремонт городских объектов и дорог и прочие.
По его словам, часть денег из бюджета будет перенаправлена на мероприятия, обладающие первостепенной важностью, такие как перепрофилирование объектов здравоохранения и закупка дезинфицирующих средств.
Объем дополнительного финансирования превысит 26 миллиардов рублей.
По последним данным, в Москве зафиксировано более 142 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе более 1,5 тысячи человек скончались в результате пандемии.
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