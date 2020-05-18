В Москве приостановили городские проекты

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Москва зафиксировала рекордно низкий прирост зараженных 

Мария Иванова и ещё 82 1 час назад
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Фото: РИА Новости
За последние сутки в Москве выявили 3238 человек коронавирусом, это самый низкий результат за последние две недели. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
До этого менее 3,5 тысячи новых случаев коронавируса в столице регистрировали 30 апреля.
Всего к 18 мая в городе выявили 146 062 человека с коронавирусом, 28 913 из них уже выздоровели, 1580 скончались, активных случаев — 115 569.
Как сообщал «Рамблер», накануне в Москве зафиксировали прирост в 3855 человек, за день до этого — 3505 человек, еще днем ранее — 4748.
Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу тестирований.
За ней следуют Подмосковье (28 290 человек выявлены, 3361 из них выздоровели, 268 умерли) и Санкт-Петербург (10 887 выявлены, 2209 излечились, 90 умерли).
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