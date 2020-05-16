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Ученый призвал разрешить прогулки в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Ученый призвал разрешить прогулки в Москве
Фото: www.izmailovsky-park.ru
В Москве можно ослабить режим самоизоляции, разрешив прогулки, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
«В Москве, судя по последним данным, эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и находится в управляемом состоянии. Это позволяет говорить, что режим самоизоляции в некоторых секторах надо ослаблять», — сказал Зверев в разговоре с «Интерфаксом».
По его мнению, людям нужно разрешить прогулки на улицах и в парках, но при этом им необходимо соблюдать дистанцию и соответствующие меры предосторожности.
«Но люди должны дышать воздухом. Это важно для всех. А сейчас после режима самоизоляции мы получим огромный наплыв людей, у которых скопились все болячки», — отметил он.
Зверев добавил, что необходимо послабление и для людей пожилого возраста, для этого необходимо установить часы прогулок.
Напомним, власти 44 регионов России ослабили ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса и разрешили прогулки.
В ВОЗ похвалили Россию за организацию тестирования на коронавирус. Президент Владимир Путин поручил кабмину и властям регионов обеспечить наращивание объемов тестирования населения.
Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до рекордно низкого с начала эпидемии показателя и составил 0,94.
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Новости Москвы , Виталий Зверев , Владимир Путин , ВОЗ , РАН , Интерфакс
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