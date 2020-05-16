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Власти Москвы сообщили, что бесплатная раздача масок может спровоцировать спекуляции 

ТАСС 1 час назад
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Фото: РИА Новости
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.
"Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникают спекуляции. Возникает некий "темный рынок". Это не выход из положения. <…> В Москве практика достаточно спокойная", — отметил он. "В том же самом Париже возник сразу черный рынок масок и спекуляция: если где-то выдается бесплатно, то это "бесплатно" где-то возникает за "платно". Это тоже все проходили, не нами доказанный факт, а мировой опыт, практика", — пояснил Немерюк. Он добавил, что сейчас в Москве производится около 1 млн из 4 млн необходимых масок ежедневно, их себестоимость составляет 7 рублей за штуку.
12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя — юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Правительство РФ , Правительство Москвы , Эхо Москвы
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