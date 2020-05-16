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Москвичей пригласили дистанционно отметить День парков 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Москвичей пригласили отметить День парков
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичей пригласили отметить День парков, который проходит каждую третью субботу мая, дистанционно. Все желающие смогут научиться танцевать линди-хоп и буги-вуги, попасть на виртуальную ночную прогулку в сад скульптур и поделиться лучшим фото любимого парка из личного архива. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, для горожан подготовили конкурсы, виртуальные экскурсии, весенний флешмоб, трансляцию спектакля, лекции, мастер-классы по рисованию и многое другое.
Для участия нужно выложить в социальных сетях "Вконтакте", Facebook или Instagram архивные фото парков с хештегом проекта #СкучаюПоПарку и отметить аккаунт @mosgorpark в публикации. Лучшие снимки опубликуют в соцсетях Мосгорпарка.
Организаторы надеются, что акция поможет москвичам не только поделиться своими фотопейзажами, но и напомнит о приятных прогулках в парках, которые снова станут доступны после снятия временных ограничений.
16 мая на сайте парка "Фили" с 10:00 будут публиковать видеоэкскурсии. Лианозовский парк порадует подписчиков лекцией по истории, которая начнется в 13:00. На страницах парка "Кузьминки" в соцсетях в 14:00 пройдет онлайн-лекция про судьбу усадьбы Влахернское-Кузьминки в ХХ веке.
Парк "Северное Тушино" в соцсетях опубликует видеоэкскурсию "Экраноплан — легенда двух стихий". Начало запланировано на 18:00.
Парк искусств "Музеон" проведет в Instagram необычную виртуальную экскурсию. В 21:15 зрителям покажут, как живут скульптуры по ночам. Также все желающие смогут узнать о судьбах известных поэтов и писателей, чьи скульптуры населяют парк.
В 22:15 в прямом эфире в Instagram Парка Горького начнется прогулка по Нескучному саду.
Для тех, кто хотел бы провести День парков творчески, также подготовили интересные мероприятия. Например, Бабушкинский парк приглашает 16 мая на мастер-класс по рисованию. А танцевальный мастер-класс организуют в саду имени Баумана. Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.
Ранее сообщалось, что онлайн-программа в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" и городской "Ночи в музее" запланирована на ВДНХ. Присоединиться к ней можно будет 16 мая.
В пресс-службе ВДНХ сообщили, что посетителей ждут виртуальные экскурсии, викторины и мастер-классы. Оценить предложенную программу пользователи смогут на официальных ресурсах музеев ВДНХ.
В частности, пользователей ожидает онлайн-прогулка "Ночь в "Москвариуме". В рамках виртуальной экскурсии пользователи узнают много нового о подводных обитателях, а также смогут совершить путешествие по морскому дну.
Онлайн-мероприятие также подготовила интерактивная выставка "Робостанция", предлагающая познакомиться с наиболее интересными экспонатами. Кроме того, дети смогут поучаствовать в тематических мастер-классах.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Mos.ru
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