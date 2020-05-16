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Ракова рассказала о библиотеке «Московской электронной школы» 

РИА Новости 3 часа назад
Ракова рассказала о библиотеке «Московской электронной школы»
Фото: РИА Новости
Более 1 миллиона материалов опубликовано в библиотеке "Московской электронной школы", сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В период эпидемии коронавирусной инфекции для того, чтобы сократить риск ее распространения среди учеников, очное посещение школ было приостановлено. Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла "Московская электронная школа" — уже знакомый и удобный ресурс. В "МЭШ" собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше одного миллиона полезных материалов", — рассказала Ракова.
Она добавила, что авторы самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы. Их обладателями уже стали 1430 педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России.
"Библиотека "МЭШ" — это сервис проекта "Московская электронная школа", разработанный департаментом информационных технологий совместно с департаментом образования и науки. Сегодня МЭШ — это почти 45 тысяч сценариев уроков, свыше 108 тысяч образовательных интерактивных приложений, более 1400 электронных учебных пособий и порядка 900 тысяч атомиков (фото— и видеоконтент), а также 348 учебников, 245 произведений художественной литературы, 5 виртуальных лабораторий и огромное количество тестов и тестовых заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Правительство Москвы
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