В Москву вернулись перелетные птицы 

Это значит, что в столицу окончательно пришла весна.

Москву уже вернулись первые перелетные птицы. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на начальника экологического просвещения и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Николая Кудрявцева.

После зимовки уже прилетели скворцы, зяблики, речная крачка и другие. Многие из них занесены в Красную книгу города.

По словам Кудрявцева, исчезающим видом является жетлая трясогузка. Максимальная численность не превышала 25 пар. Это небольшая птица длиной от 15 до 17 сантиметров.

Еще одна птица из Красной книги Москвы — луговой чекан. Она тоже уже вернулась в город. Луговой чекан — певчая птица небольшого размера с бурой и пестрой головкой. Эти птицы не спешат устраивать жилища. Они ждут пока разрастутся луговые травы.

В столице есть и такие птицы, которые остаются зимовать. Например, огари и оранжевые утки. Их популяции появились в Москве достаточно давно.