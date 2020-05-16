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Тысячу антисептиков подарили пассажирам 10 станций метро 

Москва меняется и ещё 4 3 часа назад
Тысячу антисептиков подарили пассажирам 10 станций метро
Фото: Иван Овчинников / Москва меняется
Дептранс поблагодарил пассажиров метро, которые соблюдают все необходимые меры профилактики, и подарил им тысячу антисептиков, сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В московском метро подарили тысячу антисептиков пассажирам в масках и перчатках на 10 станциях: «Автозаводская», «ВДНХ», «Черкизовская», «Проспект мира», «Белорусская», «Шоссе энтузиастов», «Чертановская», «Марьина роща», «Курская» и «Динамо»», — говорится в сообщении.
Напомним, с 12 мая в Москве введен обязательный масочный режим в общественном транспорте и других публичных местах. Так, штраф за нахождение в городском транспорте без маски и перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в общественных местах — 4 тыс. рублей.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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