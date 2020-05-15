Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро летом стало на три градуса прохладнее 

News.ru 1 час назад
В столичном метро стало прохладнее
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
После модернизации вентиляционной системы в столичной подземке летом стало на три градуса прохладнее. Об этом сообщил начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.
Отмечается, что с 2004 года в ходе модернизации вентсистемы метро было обновлено оборудование более 300 шахт. Это привело к тому, что воздух в метро стал чище и свежее.
Воздухообмен увеличен на 40% и в два раза снижен уровень углекислого газа, а летом — прохладнее примерно на три градуса, — цитирует Козловского РИА Новости.
Он добавил, что это позволило оптимизировать энергопотребление. Оно снижено на 5%.
Как писал NEWS.ru, срок действия проездных документов на общественный транспорт в столице продлят тем, кто во время самоизоляции по коронавирусу совершил не более 15 поездок. Продлить проездной можно, если с 30 марта гражданин приобрёл билет на 60 поездок без лимита и проездные на 30, 90 и 365 дней. Для замены нужно обратиться в кассы метрополитена и Мосгортранса после 31 мая.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
News.ru: последние новости
В Москве скончались ещё 58 пациентов с COVID-19 В Москве скончались ещё 58 пациентов с COVID-19 Московский каршеринг может возобновить работу Московский каршеринг может возобновить работу В Европейской части России потепления в ближайшее время не ожидается В Европейской части России потепления в ближайшее время не ожидается
Комментарии
Новости Москвы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
11-летняя сирота забеременела от сводного брата
11-летняя сирота забеременела от сводного брата
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение