В столичном метро стало прохладнее

После модернизации вентиляционной системы в столичной подземке летом стало на три градуса прохладнее. Об этом сообщил начальник Московского метрополитена Виктор Козловский.

Отмечается, что с 2004 года в ходе модернизации вентсистемы метро было обновлено оборудование более 300 шахт. Это привело к тому, что воздух в метро стал чище и свежее.

Воздухообмен увеличен на 40% и в два раза снижен уровень углекислого газа, а летом — прохладнее примерно на три градуса, — цитирует Козловского РИА Новости.

Он добавил, что это позволило оптимизировать энергопотребление. Оно снижено на 5%.

Как писал NEWS.ru, срок действия проездных документов на общественный транспорт в столице продлят тем, кто во время самоизоляции по коронавирусу совершил не более 15 поездок. Продлить проездной можно, если с 30 марта гражданин приобрёл билет на 60 поездок без лимита и проездные на 30, 90 и 365 дней. Для замены нужно обратиться в кассы метрополитена и Мосгортранса после 31 мая.