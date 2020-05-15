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Начальник московского метро заявил об отсутствии призраков в подземке 

Газета.Ru 51 минуту назад
Начальник столичного метро рассказал о призраках
Фото: РИА Новости
Глава Московского метрополитена Виктор Козловский заявил, что призраков или необычных животных в метро нет, а отлаженная работа транспорта — "вовсе не волшебство", сообщает РИА "Новости".
"Я не верю в мистику, я инженер. Могу сказать одно: призраков и необычных животных в метро нет. И то, что оно работает как часы, то, что у нас лучшее метро в мире, — это вовсе не волшебство", — сказал Козловский.
По его словам, бесперебойная работа поездов обеспечивается ежедневным трудом сотрудников комплекса и усилиями правительства Москвы.
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Новости Москвы , Виктор Козловский , Правительство Москвы , РИА Новости
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