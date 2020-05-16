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В московском метро появятся женщины-машинистки 

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В метро появятся женщины-машинистки
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В метрополитене Москвы появятся женщины-машинистки — они будут работать на Филевской линии с 2021 года. Об этом в пятницу, 15 мая, РИА Новости рассказал начальник столичного метро Виктор Козловский.
По заявлению Козловского, в данный момент набрана первая команда из 25 женщин, и сейчас они учатся в специальном центре по подготовке сотрудников московского метрополитена. Отмечается, что требования к новым сотрудникам очень высокие — это прежде всего жесткий отбор по состоянию здоровья, затем машинистов направляют на психологическое тестирование.
Козловский также рассказал, что в следующем году набранная команда женщин-машинистов начнет работать на современных и комфортных поездах «Москва».
Ранее сообщалось, что начальник метро Москвы оценил работу подземки во время эпидемии коронавируса. Отмечается, что сотрудники стали чаще обеззараживать открытые поверхности специальными дезинфицирующими средствами. Такое решение было принято по совету Роспотребнадзора. Козловский добавил, что в ближайшее время на всех станциях установят санитайзеры,
В марте мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что много лет женщинам запрещалось работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок, однако теперь запрет снят, так как условия работы стали более комфортными. По его мнению, современные поезда сводят к минимуму вредные факторы, рабочее пространство стало удобным, а управление поездом во многом автоматизировано и требует ответственности, аккуратности и интеллекта.
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Комментарии
Новости Москвы , Человек года , Сергей Собянин , Виктор Козловский , Роспотребнадзор , РИА Новости
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