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Дом-трилистник в Хамовниках ждет капитальный ремонт 

Москва меняется и ещё 5 5 часов назад
Дом-трилистник в Хамовниках ждет капремонт
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Жилой дом 1932 года постройки, который находится в переулке Сивцев Вражек, ждет капитальный ремонт. Здание является выявленным объектом культурного наследия. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта дома на пересечении улицы Сивцев Вражек, Малого Власьевского и Староконюшенного переулков. Он был построен в 1932 году по проекту архитектора Н. А. Ладовского и инженера Д. С. Лебедева. Дом примечателен своей необычной формой: в плане он имеет форму, напоминающую букву «ж», за что его прозвали «дом-трилистник». В рамках работ запланирован как внутренний, так и внешний комплексный ремонт здания», — сообщил он.
В доме в переулке Сивцев Вражек проживало немало известных людей: советский экономист академик Евгений Варга, актер Александр Кайдановский. Кроме того в этом доме была написана легендарная песня «Подмосковные вечера».
Напомним, за последние девять лет 1424 объекта культурного наследия отреставрировано в столице. Многие объекты обретают новую жизнь, их приспосабливают для современного использования, сохраняя при этом облик Москвы.
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Новости Москвы , Валерий Леонов , Александр Кайдановский
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